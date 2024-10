Afiado, mas respeitoso. Assim pode ser definido o primeiro debate do segundo turno, entre Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT), na Rádio Gaúcha. Sem os coadjuvantes do primeiro turno, os dois tiveram a oportunidade de aprofundar temas essenciais ao futuro da cidade e ressaltar as diferenças entre projetos.