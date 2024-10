Mutirão para compra assistida de casas a atingidos pela enchente é marcado por esperança, pedidos de agilidade e baixa presença de convocados

O sonho da casa própria e a esperança de um recomeço levaram Milena Vieira, 26 anos, ao posto de atendimento da região Humaitá/Navegantes, na zona norte de Porto Alegre, na manhã desta terça-feira (8). No local, ao longo do dia, ocorreu o segundo mutirão que busca acelerar a compra assistida de residências aos atingidos pela enchente de maio. A ação é organizada pelo governo federal e pela Caixa Econômica Federal, com apoio da prefeitura do município.