Região Metropolitana Notícia

Obra que promete acabar com problema histórico de desabastecimento de água em Cachoeirinha é concluída

As comunidades do bairro Chico Mendes e Vila Canarinho convivem há quase uma década com o problema

08/10/2024 - 12h29min Atualizada em 08/10/2024 - 12h31min