Zona Sul Notícia

Rompimento de adutora causa desabastecimento de água no bairro Nonoai, em Porto Alegre

De acordo com o Dmae, o conserto deve ser concluído na manhã de sábado (5). Problema aconteceu no sentido bairro-centro da Avenida Nonoai, poucos metros após o cruzamento com a Rua Doutor Campos Velho

04/10/2024 - 18h38min