"Não podemos desistir dos sonhos", diz veterinário que perdeu consultório na enchente e passou a realizar atendimentos em van

Foi dentro de uma van adaptada que o veterinário Alexandre Pezzi, 59 anos, encontrou uma forma de seguir em frente. Após perder o ambulatório e a petshop que manteve por cerca de duas décadas no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre, em razão da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio, ele se reinventou. Há três dias, a rotina de consultas e procedimentos veterinários passou a ser realizada no interior de uma van Ford Transit 2011, transformada em clínica móvel.