Mobilidade urbana Notícia

Mais confortáveis e silenciosos, ônibus elétricos começam a operar na Capital

Operação teve início nesta segunda-feira (19) em Porto Alegre com 12 coletivos do tipo. As três linhas contempladas partem de terminal junto ao Mercado Público, na Avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico

19/08/2024 - 16h28min Atualizada em 19/08/2024 - 17h10min