Durante debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, realizado neste domingo (1º) pela TV Gazeta em parceria com o canal MyNews, o candidato José Luiz Datena (PSDB) fez uma dobradinha com a candidata Tabata Amaral (PSB) para atacar o candidato Pablo Marçal (PRTB) e associá-lo ao crime organizado. Datena chegou a chamar Marçal de "bandidinho virtual", enquanto Tabata questionou "a quem interessa a candidatura" do candidato do PRTB.