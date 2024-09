"Des filhes deste solo"

Boulos rompe contrato com produtora após comício ter Hino Nacional em linguagem neutra

Episódio ocorreu no último sábado, durante evento no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Em nota, campanha do candidato informou que não solicitou ou autorizou alteração na letra do símbolo nacional

29/08/2024 - 10h45min