Pablo Marçal é multado em R$ 30 mil por associar, sem provas, Guilherme Boulos a cocaína

Decisão foi tomada na quarta-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). De acordo com o candidato do PSOL, acusações do empresário quanto ao uso de drogas impactaram negativamente a vida de sua família

30/08/2024 - 13h46min Atualizada em 30/08/2024 - 13h48min