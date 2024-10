Adiló Didomenico (PSDB) e Maurício Scalco (PL), que disputam a prefeitura de Caxias do Sul, participaram nesta terça-feira (15) do primeiro debate do segundo turno, promovido pela Rádio Gaúcha Serra. O encontro, com três blocos, teve mediação do jornalista Alessandro Valim. Saiba como foi: