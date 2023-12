Após quase três meses, chegou ao fim o Fala, Caxias!, programa que levou o prefeito Adiló Didomenico (PSDB) e seus secretários para encontros com a comunidade em 27 localidades da cidade. O objetivo era reunir-se com a população para ouvir demandas e apontar prioridades para a gestão. A última edição foi realizada na terça-feira (19), com a participação dos moradores de Samuara e Forqueta.