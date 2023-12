Vereadores de Caxias do Sul entregaram, na tarde desta terça-feira (19), o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde ao Ministério Público (MP). Parlamentares membros da CPI — o presidente da comissão, Rafael Bueno (PDT), a relatora, Estela Balardin (PT), Adriano Bressan (PRD) e Velocino Uez (PRD) —, acompanhados do presidente do Legislativo, Zé Dambrós (PSB), tiveram encontro com a promotora de Justiça Fernanda Soares Pereira, que, no momento, atua interinamente como promotora de Saúde Pública.