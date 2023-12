Durante a coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (4), em que os vereadores apresentaram o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Caxias do Sul, a relatora Estela Balardin (PT) explicou que o texto foi aprovado por unanimidade entre os parlamentares, mas houve um voto em separado sobre as responsabilizações apontadas, para incluir nominalmente a secretária da Saúde, Daniele Meneguzzi, o procurador-geral do município, Adriano Tacca, e o prefeito, Adiló Didomenico (PSDB).