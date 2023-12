No início da última sessão ordinária de 2023, os parlamentares de Caxias do Sul elegeram, por unanimidade, a composição da Mesa Diretora que vai comandar a Câmara de Vereadores no próximo e último ano da atual legislatura. Marisol Santos (PSDB) foi confirmada como presidente, seguindo o acordo informal firmado no início das legislaturas, de realizar rodízio da presidência entre os partidos com as maiores bancadas.