Cuba confirma morte de 13 militares após explosão em paiol

O governo de Cuba confirmou nesta quarta-feira (15) a morte de 13 integrantes das Forças Armadas Revolucionárias que estavam desaparecidos após a explosão registrada há uma semana em um paiol no leste da ilha.

"Oficialmente se declara que os 13 companheiros estão mortos", assinalou o Ministério das Forças Armadas Revolucionárias (Minfar) em comunicado publicado no jornal oficial Granma.

"Com base nos trabalhos realizados e nas análises dos especialistas, concluiu-se que o local do acidente é inacessível e consequentemente não há possibilidade de vida no local", acrescenta o comunicado.