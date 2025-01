Biden garante ter trabalhado com Trump para acordo entre Israel e Hamas

Em um discurso na Casa Branca às vésperas de deixar o cargo, Biden disse que as negociações para deter o conflito em Gaza foram das "mais duras" de sua carreira.

A primeira fase do acordo dura seis semanas e inclui um "cessar-fogo total e completo, a retirada das forças israelenses de todas as zonas povoadas de Gaza e a libertação de vários reféns em poder do Hamas", explicou Biden.