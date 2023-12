Nesta quinta-feira (14) ocorre a última sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul em 2023. Segundo o presidente do Legislativo, vereador Zé Dambrós (PSB), o reajuste de salário dos servidores públicos (que devem ganhar aumento de 1%, mais o reajuste da inflação) será votado na ocasião, pela manhã. Durante a tarde, uma sessão extraordinária deve ser convocada para a apreciação de mais propostas. Entre elas, devem aparecer a PPP da educação infantil e o Plano de Mobilidade Urbana (Planmob). Novas sessões adicionais na sexta-feira (15) não estão descartadas, caso não seja possível apreciar todas as pautas nesta quinta.