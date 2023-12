Na última sessão legislativa de 2023, na noite de terça-feira (12), os vereadores de Vacaria aprovaram dois projetos de lei que concedem aumento nos seus próprios salários, além dos vencimentos do vice-prefeito, secretários municipais e do prefeito. O maior reajuste é para o chefe do Executivo, que passa de R$ 18,8 mil para R$ 25 mil, um aumento de 33%. Os novos salários passam a valer somente a partir de 2025, quando assumem os políticos eleitos no ano que vem. Os textos seguem para a sanção do prefeito Amadeu Boeira (PSDB).