Supostas mordidas, sufocamentos, empurrões, chutes, tapas e beliscões contra bebês e crianças estão sendo investigados em duas escolas infantis da Serra, sendo uma em Caxias do Sul e outra em Serafina Corrêa. Os episódios, que envolveram diretoras, professoras e a proprietária de uma das instituições, levantam questionamentos sobre ações que previnam e fiscalizem os locais de ensino. Além disso, métodos de cuidados e maneiras de identificar que as vítimas passaram por traumas podem contribuir para que as crianças não tenham consequências futuras e auxiliar as famílias a perceberem sinais de possíveis maus-tratos.