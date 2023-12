A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) indiciou quatro pessoas por tortura contra bebês em uma escola infantil de Caxias do Sul. A informação é do diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Anderson Spier. As agressões foram gravadas em vídeos de monitoramento interno da própria escola, sendo que há imagens das salas dos berçários e da câmera do refeitório. Depois de fazer a manutenção das câmeras e assistir às imagens, em 31 de outubro, um dois pais entregou três cartões de memória à Polícia Civil. A denúncia ocorreu em 1º de novembro.