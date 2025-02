Homem é preso em flagrante com 30 quilos de maconha em Caxias

Comunicação Social do 4º BPChq / Divulgação

Um homem de 31 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante por policiais do 4º Batalhão de Polícia de Choque transportando 30 quilos de maconha. O flagrante aconteceu na tarde desta quarta-feira (26), na RS-122, no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul.