A Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) já ouviu o depoimento de 18 pessoas no inquérito policial que investiga o caso de possível maus-tratos a bebês em uma escola de Educação Infantil particular de Caxias do Sul. O nome da escola não é divulgado, porque ainda não há conclusão do inquérito e também para preservar a identidade das crianças, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Nas imagens gravadas por câmeras de segurança do refeitório e de uma sala de aula, ao menos duas ex-professoras foram flagradas em atitudes que podem configurar o crime.