A Polícia Civil investiga um suposto caso de maus-tratos contra crianças em uma escola de educação infantil particular de Caxias do Sul. Conforme relatos de pais ouvidos pela reportagem, o crime teria ocorrido contra bebês do berçário e teria sido praticado por duas ex-funcionárias. Um boletim de ocorrência foi registrado no dia 1º de novembro. O nome da escola não é divulgado, pois ainda não há conclusão do inquérito e também para preservar a identidade das crianças em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).