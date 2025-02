Suspeito de assassinar homem em escadaria em Caxias do Sul é preso

A Brigada Militar (BM) prendeu em flagrante um homem de 36 anos suspeito de ter assassinado Paulo André Boeira da Silva , 52, na noite da segunda-feira (24). O corpo foi encontrado em uma escadaria, entre as ruas Paim Filho e Bento Gonçalves, no bairro Marechal Floriano.

O suspeito foi capturado por equipes do 12° Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/Serra) na tarde de terça (25), no bairro Kayser.