A escola de Educação Infantil investigada em um caso de suspeita de maus-tratos contra bebês em Caxias do Sul está temporariamente fechada. O nome da escolinha não foi divulgado pela Polícia Civil, mas a reportagem apurou que se trata da Escola Maternal Colorindo o Mundo, no bairro Desvio Rizzo. A decisão de interromper atividades partiu da proprietária da escola. Além disso, a escolinha fechou antes de a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) concluir o inquérito policial sobre as denúncias de maus-tratos. A suspeita é de que duas ex-funcionárias do estabelecimento teriam agredido crianças do berçário. O nome das investigadas não foi divulgado.