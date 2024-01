Duas mulheres, de 26 e 28 anos, foram presas preventivamente nesta quinta-feira (25) em Serafina Corrêa. Elas são diretoras de uma escola de educação infantil localizada no Centro do município. A dupla é suspeita de praticar maus-tratos e tortura, mediante castigo, contra crianças com idades entre sete meses e quatro anos.