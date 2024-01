As duas diretoras presas por suspeita de maus-tratos e tortura contra crianças, em Serafina Corrêa, teriam mordido e sufocado alunos da Escola Infantil Ludicamente entre os anos de 2022 e 2024. Além das suspeitas de abusos contra os menores, as duas teriam ameaçado funcionários para que obedecessem e não fizessem denúncias. Nesta sexta-feira (26), a escola continua aberta e, conforme relatos de pais e professores, recebeu dois dos cerca de 40 estudantes. As profissionais, que tem 26 e 28 anos, foram presas preventivamente na tarde de quinta (25) pela Polícia Civil.