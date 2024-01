A Rasip Alimentos, de Vacaria, deverá fornecer capacitação adequada aos seus operadores, além de regularizar as condições de máquinas autopropelidas, como colheitadeiras e ceifadeiras. A decisão liminar da juíza substituta da Vara do Trabalho do município, Gilmara Pavão Segala, proferida em dezembro de 2023, foi ajuizada Ministério Público do Trabalho (MPT), após fiscalização da Gerência Regional do Trabalho e Emprego.