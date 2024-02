Rafael Pires da Silva, acusado de matar Cristiano Fernandes dos Santos, em março de 2011, foi condenado por homicídio duplamente qualificado pelo Tribunal do Júri de Caxias do Sul, nesta quarta-feira (21). A Justiça determinou pena de 16 anos de prisão para Silva. A vítima foi morta no dia 20, na Rua Pietro Zanella, no bairro São José, em frente a um clube.