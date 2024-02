Rafael Pires da Silva deve ser julgado nesta quarta-feira (21) na 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul. Ele é acusado de matar a tiros Cristiano Fernandes dos Santos, 20 anos, no dia 20 de março de 2011. O crime aconteceu na Rua Pietro Zanella, no bairro São José, em frente a um clube. O júri ocorre às 9h no 1º juizado do Fórum.