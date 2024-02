Um mês após ser espancado em Bento Gonçalves, Dionater Bertuzzi, 31 anos, morreu na segunda-feira (19) no Hospital Pompéia, em Caxias do Sul, onde estava internado desde 20 de janeiro. Naquela madrugada, por volta das 3h, ele foi socorrido inconsciente na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado Filho, no Bairro São Bento. Inicialmente, a vítima foi levada para o Hospital Tacchini e, naquele mesmo dia, transferida para Caxias devido à gravidade dos ferimentos.