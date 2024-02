Duas mulheres, de 82 e 89 anos, morreram em um acidente por volta das 9h15min desta terça-feira (20) no km 76 da RS-122, em Caxias do Sul. Elas estavam no banco traseiro de um Corsa que colidiu com um caminhão e um Punto. O ponto do acidente é próximo ao trevo de acesso a Monte Bérico.