Um caminhão colidiu frontalmente contra um poste de energia na RS-122, em São Sebastião do Caí, na manhã desta terça-feira (20). Com o impacto, a estrutura, que estava ligada a outros postes, tombou e os fios energizados caíram sobre a pista, bloqueando a estrada nos dois sentidos. O acidente ocorreu próximo ao pórtico de São Sebastião do Caí, no sentido para quem vai para Portão. Por volta das 7h55min, a rodovia foi liberada parcialmente, porém o tráfego segue carregado no trecho.