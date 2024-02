No 2º juizado da 1ª Vara Criminal de Caxias, nesta quarta-feira (21), serão julgados Luiz Antônio da Silva, 35 anos, e Tiago Guizzo, 36. A dupla é acusada de matar Glademir Antônio da Silva Capellaro no dia 26 de maio de 2006. O crime ocorreu a noite na Rua Armindo Luiz Rech, no bairro Serrano em Caxias.