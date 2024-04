Aos gritos de "não é não", cerca de 70 pessoas participaram de uma manifestação cobrando o fim da violência e conscientizando a população sobre direitos das mulheres na manhã deste sábado (30), em Caxias do SUl. O grupo estava na esquina das ruas Sinimbu e Marquês do Herval, no Centro. Segundo o Sindicato dos Empregados em Entidades, Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional de Caxias (Senalba), que convocou a mobilização, o primeiro feminicídio de 2024 na cidade, registrado no domingo (24), foi a motivação para o protesto.