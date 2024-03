O suspeito de assassinar Janice Rodrigues Lima, 37 anos, foi preso em Flores da Cunha na noite de domingo (24). A prisão preventiva do homem, que era namorado da vítima, foi decretada durante a tarde pelo plantão do Poder Judiciário de Caxias do Sul. O mandado de prisão foi cumprido por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).