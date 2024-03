O corpo de Janice Rodrigues Lima, 37 anos, foi encontrado com sinais de asfixia, na manhã deste domingo (24), no bairro Fátima, em Caxias do Sul. O caso foi registrado por volta das 9h, na Rua Argentino Schio, e o corpo estava dentro do quarto na casa onde ela estaria residindo com o namorado, segundo informações do delegado Raone Nogueira, da Polícia Civil.