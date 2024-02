Mais de 21 mil alunos voltam ao ambiente escolar na rede estadual de ensino de Caxias do Sul a partir desta segunda-feira (19). Das 56 escolas, há obras em quatro, e alunos de outras instituições ainda enfrentam os transtornos de começar o ano letivo ainda à espera de melhorias. A Escola Estadual Apolinário Alves dos Santos, no bairro Sagrada Família, segue interditada e na Abramo Pezzi, no Rio Branco, os alunos voltaram às aulas sem energia elétrica. A escola está sem luz desde 16 de janeiro, quando um temporal atingiu a rede de energia. Os alunos entraram no colégio que está às escuras, nesta segunda, e vão realizar atividades no pátio.