O Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Neeja) de Cultura Popular Paulo Freire, localizado no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre, trocará de endereço temporariamente devido a uma reforma na estrutura. A mudança, porém, deixa a comunidade escolar insegura. Cerca de 230 alunos podem ser afetados e alguns cogitam a possibilidade de largar os estudos por causa da distância do novo local, no bairro Santa Cecília.