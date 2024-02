Prevista em lei sancionada pelo governo federal em janeiro, a exigência de certidão de antecedentes criminais para professores e funcionários não tem data para acontecer nas escolas gaúchas. Apesar de muitas das redes do RS já pedirem a apresentação do documento na hora do ingresso no sistema de ensino, ainda não é demandada a atualização dessa informação a cada seis meses, conforme previsto na nova legislação.