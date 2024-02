Mesmo com o retorno das aulas, marcado para o próximo dia 20, a Escola Estadual de Ensino Médio Professor Apolinário Alves dos Santos, em Caxias do Sul, seguirá fechada por problemas na rede elétrica. Em dezembro de 2023, o colégio no bairro Sagrada Família foi interditado após curtos-circuitos na fiação das salas de aula e outros espaços.