Tramita pelo senado italiano desde o ano passado um projeto de lei que busca dificultar o processo de reconhecimento da cidadania. Conforme a proposta, será necessário comprovar a ascendência em linha reta até o terceiro grau de cidadãos italianos nascidos ou residentes na Itália, além de ter a fluência na língua local ao menos no nível B1, considerado intermediário. Já para as solicitações além do terceiro grau, o texto prevê que também será preciso comprovar residência na Itália por, pelo menos, um ano ininterrupto.