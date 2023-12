Considerado uma prioridade da política externa do presidente Lula, a assinatura do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia fica mais distante a cada dia. Na prática, falta boa vontade entre as lideranças do velho continente e sobra protecionismo. A troca de poder na Argentina poderá, sim, trazer mais um elemento de dificuldade, visto que Javier Milei é contrário ao acordo. Mas o maior problema está do outro lado do balcão.