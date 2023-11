Na reta final de discussão da reforma tributária no Congresso, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) decidiu se posicionar contra o texto. Em carta enviada à bancada gaúcha, o presidente da entidade e prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, argumenta que o critério de divisão de recursos adotado na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) prejudicará municípios com elevados índices de produção, mas baixa densidade populacional.