Com 20 mil famílias morando em 142 áreas de risco mapeadas em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo defendeu nesta quarta-feira (29) que o governo federal priorize estas regiões em seu plano habitacional. Em reunião da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o ministro das Cidades, Jader Filho, admitiu que o problema é urgente e assegurou que ao menos 10 mil unidades do Minha Casa Minha Vida serão destinadas em todo o país às áreas geológicas com maior risco.