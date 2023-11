O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou na tarde desta segunda-feira (27) que pretende realizar um "esforço concentrado" para apreciar as recentes indicações ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) entre os dias 12 e 15 de dezembro. Pacheco convocou uma coletiva de imprensa minutos após o presidente Lula oficializar o nome de Flávio Dino para a vaga aberta no STF e de Paulo Gonet para o comando da PGR.