Após o presidente Lula definir seus escolhidos para a vaga do Supremo Tribunal Federal (STF) e o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR), auxiliares do chefe do Executivo preveem que as sabatinas de Flávio Dino e Paulo Gonet ocorrerão ainda neste ano. O calendário é definido pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Aliado do Planalto, ele deve oferecer facilidades para acelerar a tramitação.