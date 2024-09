O Juventude tem verdadeiramente 13 finais pela frente no Campeonato Brasileiro. Agora, o time de Jair Ventura não divide as atenções com mais nenhuma competição e não há jogos atrasados para recuperar na Série A. O objetivo de garantir a permanência na elite nacional depende única e exclusivamente do elenco e da comissão técnica do Papo.