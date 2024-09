A eliminação do Juventude na Copa do Brasil começou aos 18 minutos do segundo tempo, quando o técnico Jair Ventura sacou o volante Luís Oyama e colocou um terceiro zagueiro, Lucas Freitas. A partida virou ataque do Corinthians contra a defesa alviverde e o golpe fatal veio aos 51 minutos com o gol da eliminação do time da Serra.