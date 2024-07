41,6% Notícia

Relembre a primeira passagem de Jair Ventura como técnico do Juventude

Treinador chegou ao Verdão em outubro de 2021 com o time na zona do rebaixamento e terminou com a equipe na Série A. No Gauchão do ano seguinte, sob o comando do técnico, Ju teve 15 pontos disputados e somente dois somados

18/07/2024 - 15h22min